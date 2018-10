Prins Harry en Meghan Markle blijken toch al bezig te zijn met luiers, Sylvie Meis houdt gewoon van daten en Yolanthe en Wesley Sneijders' club op Ibiza straalt armoede uit. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Sinds de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle lijkt het Britse volk met niets anders bezig te zijn: is Meghan al zwanger? De fans van het paar willen niks liever dan een baby in de buik van de voormalige actrice. Ieder opbollend buikje, weigeren van champagne of greep naar haar middenrif is reden om aan te nemen dat er nu toch echt een kind op komst is.

Harry heeft er nooit een geheim van gemaakt graag vader te worden en Meghan is alweer 37 jaar oud, dus het wordt inmiddels toch echt wel tijd om een beetje haast te gaan maken en een kind te verwekken. Hoppa: aan de spenen, babyflesjes en luiers. Het volk wil het, en je moet het volk altijd geven waar om gevraagd wordt.

Goed nieuws: Harry en Meghan blijken al lang bezig te zijn met in ieder geval één onderdeel van het ouderschap. Het stel is namelijk al druk in de weer geweest met luiers, of nou ja, een soort van. Een Britse actrice wist ons deze week te vertellen dat het stel tijdens de bruiloft alle gasten had gevraagd inlegkruisjes te dragen, voor het geval ze het tijdens de lange ceremonie moeilijk zouden krijgen met hun volle blaas.

"Je zit daar ruim vier uur hè. Je kunt niet zomaar even weglopen. Daarom werd voorgesteld om vooral goed voorbereid te komen om eventuele ongelukjes te voorkomen", aldus Diane Morgan.

De Britse media vielen over elkaar heen; hoe kun je gasten als George Clooney, James Cordon en Oprah Winfrey vragen dergelijke maatregelen te nemen? We hebben het wel over wereldberoemde sterren.

Het lijkt er dan ook sterk op dat het een grapje is geweest van de Britse actrice, die het in een interview met komiek Ricky Gervais zei. Nergens is bewijs te vinden dat Morgan aanwezig was bij de bruiloft, en dus is het totaal onduidelijk waar ze de weinig smaakvolle informatie vandaan heeft.

Over de gasten van prinses Eugenie en Jack Brooksbank heeft Diane niets gezegd. Hopelijk hebben Cara Delevingne, Naomi Campbell en Robbie Williams gewoon de tijd gekregen nog even gauw naar de wc te gaan.

Sylvie houdt van daten

Schokkend: een vrouw die van daten houdt. Althans, dat is hoe Sylvie Meis het ervaart. De presentatrice gaat graag een avondje op pad met een man, maar vindt het maar niets dat de media dan meteen concluderen dat ze een nieuwe vriend heeft.

In haar column voor Grazia schrijft Sylvie deze week dat ze zelf nog niet besloten kan hebben of ze een man leuker dan leuk vindt, of in de bladen staan alweer alle details over de man in kwestie en koppen waarin wordt gesuggereerd dat dit dan misschien toch eindelijk de ware voor haar is.

"Voor mij persoonlijk hoeft het ook niet meteen 'Mr. Right' te zijn. Ik zit in een fase waarin ik mij heel erg concentreer op Damián en mijn carrière, en gewoon leef en gelukkig ben", aldus Sylvie, die het heerlijk vindt om de vrijheid te hebben om na zeven weken non-stop werken zonder overleg te besluiten naar Miami te gaan.

De enige met wie Sylvie nu rekening hoeft te houden is zoon Damián, een man erbij zou het alleen maar ingewikkelder maken. "2018 is tot nu toe mijn meest succesvolle jaar ooit in mijn carrière. Daar heb ik keihard voor gewerkt en daar wil ik ook van genieten. Mijn grootste wens is dat alles zo doorgaat en daar heb ik full concentration voor nodig. Veel succesvolle mannen zullen zich in die focus herkennen."

Sylvie is dol op daten, maar begrijp het niet verkeerd: dat betekent niet dat ze makkelijk is. "Zonder over te komen als een maneating Bette Davis Eyes kind of woman; ik hou van flirten. Maar het past niet bij me om snel met iemand het bed in te duiken. Als je open bent, gaan mensen er vaak van uit dat je easy bent, maar nee nee nee."

Sylvie is niet van plan concessies te doen en daar loopt ze waarschijnlijk toch tegenaan als ze een nieuwe relatie krijgt. Toch gaat ze een nieuwe liefde niet uit de weg, want uiteindelijk wil ook Sylvie graag de ware ontmoeten.

"Safe to say dat dat ooit de vader van mijn zoon was, maar ik heb de hoop en het vertrouwen dat er een tweede grote liefde voor me is. Het is een spannende gedachte dat er iemand is die as we speak een eigen leven leidt, maar dat het meant to be is dat we bij elkaar komen. Ik ben een hopeloze romantic."

Armoeiige tent op Ibiza

Het eten smaakt nergens naar, de sfeer is slecht en de tafels zien er armoedig uit. Soms heb je van die avonden dat alles tijdens het uitje niks lijkt te kunnen worden en je beter maar naar huis kan gaan. Dan komt de rekening en kun je bijna huilen van het geld dat je er toch nog voor moet betalen.

Het overkwam journalist Stephanie Hoogenberk die in Story wordt geciteerd over een "armoeiige tent" op Ibiza. En nu komt het: dat is Xaxa, de club van Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau. De club werd met veel poespas en trammelant geopend, maar sindsdien is het alleen maar slechter geworden.

De bloemen die op tafel staan zijn van plastic, van de 220 stoelen waren er net 26 bezet en op de wc lag een vieze dweil op de grond. De livemuziek waar XaXa zo groots mee uitpakte was nergens meer te vinden en ook het eten was eigenlijk niet te doen.

"Het wokgerecht bestond uit dikke noedels doordrenkt in een dikke sojasaus met slierten gerookte paprika, bezaaid met sesamzaadjes", aldus de column van Stephanie.

En ja hoor, ook het einde van de avond was een klapper: de rekening was veel hoger dan verwacht. "Brood, sushi, twee hoofdgerechten, vier glazen Wesley- Chardonnay en één espresso: 168 euro."

Niet al te beste reclame voor de club dus. Benieuwd hoe Wesley en Yolanthe hierop reageren.