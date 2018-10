De Britse prinses Eugenie, de nicht van de prinsen William en Harry, geeft vrijdagmiddag haar jawoord. Wijnhandelaar Jack Brooksbank is de man met wie ze trouwt.

De 28-jarige Eugenie is de dochter van prins Andrew, de broer van prins Charles. Ze is negende in lijn van de troonopvolging.

Om 9.30 uur start de inloop van gasten op dezelfde locatie waar prins Harry met Meghan Markle trouwde. De bruid maakt zelf pas haar opwachting om 11.55 uur. Vijf minuten later begint de ceremonie, die niet live te zien is op Nederlandse televisie.

Om 13.00 uur start het kersverse echtpaar aan een koetsrit door Windsor. Koningin Elizabeth, de grootmoeder van Eugenie, organiseert daarna een receptie.

'Eugenie zou huwelijk Markle willen overtreffen'

Het huwelijk is al langer onderwerp van geruchten. Eugenie zou het niet goed kunnen vinden met de nieuwe echtgenote van prins Harry en zou er alles aan doen om hun huwelijk te overtreffen.

Zo werden 800 mensen uitgenodigd, 150 meer dan voor de bruiloft van Harry en Markle. Ook zijn er optredens van Robbie Williams, Andrea Bocelli en Ed Sheeran en zou het feest dat zondag wordt gevierd, zijn aangekleed met kermisattracties.

Net als bij de bruiloft van Harry en Markle in mei, zijn er twaalfhonderd 'gewone' mensen uitgenodigd voor de ceremonie. Zij mogen niet in de kapel zitten, maar volgen de dienst op grote tv-schermen elders in het kasteel.

Geldnood door twee huwelijken

De kosten van de bruiloft lopen flink op, onder andere door de strenge beveiliging die nodig is om de veiligheid van gasten als prins Charles, prins William en Kate Middleton te verzekeren. De politie van Windsor heeft dan ook al laten weten in geldnood te zitten door de twee huwelijken van dit jaar.

Dat leidt tot veel kritiek in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken om financiële steun gevraagd, tot ontsteltenis van burgers en politici.