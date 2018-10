Joshua Nolet maakt inktzwarte periodes in zijn leven mee. De dertigjarige zanger van Chef'Special kampt al geruime tijd met een depressie.

In een openhartig bericht op Instagram vertelt Nolet dat hij bang is voor de komende tijd. "Ik werd vandaag angstig wakker. Bang voor wat er misschien wel komen gaat. Het is weer die tijd van het jaar."

"Ik vertel mezelf dan ook dat geworstel in het verleden niet betekent dat de toekomst net zo moeilijk is en dat het deze keer anders kan zijn. Maar de woorden bieden weinig troost, want de afgelopen vijf winters waren niet bepaald de fijnste periodes voor mij", schrijft de artiest.

In zijn bericht bedankt de Haarlemmer de mensen die hem in de moeilijke tijd steunen. "Mijn familie, mijn vrienden, de band, de therapeut waar ik naartoe ga, de meditatie, de lente en natuurlijk de muziek. Al het bovenstaande nodigde me uit mijn veld opnieuw te verbreden, uit de duisternis te stappen en mijn nieuwsgierigheid naar het leven terug te winnen. Depressie is een bitch."

Nolet wil deze emotie donderdag extra aandacht geven, omdat het World Mental Health Day is. "Ik hoop dat je jezelf kunt toelaten om erover te praten. Het is oké en niet jouw schuld. Gun jezelf de hulp die je nodig hebt om ervan af te komen of ermee te leren leven."