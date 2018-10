De onlangs getrouwde Johnny de Mol ziet zijn vader meer dan ooit nu hij zelf een kind heeft. Opa John de Mol komt regelmatig langs om te kijken hoe het gaat met de kleinste Johnny, vertelt de televisiepresentator.

In een interview met JFK vertelt Johnny de Mol dat zijn vader, mediamagnaat John de Mol, "helemaal verliefd" is geworden.

"Hij komt wat stug en zakelijk over, maar dat is hij niet. Hij wordt een weekdier op het moment dat hij die kleine ziet. Dat heeft hij ook met honden. Hij verlaagt zich letterlijk tot hun niveau, gaat daadwerkelijk op de grond liggen", meent de presentator.

"Met kleine Johnny gaat die knop ook om, zoals ik dat ook zag toen mijn oma zo ziek was. Elke dag om 18.00 uur kwam hij langs. Niet omdat de zusters iets verkeerd deden, maar hij wilde oma zelf eten geven. Elke dag. Hij verandert dan in een klein lief jongetje. Dat is hij altijd wel, maar mensen zien dat nooit."

De Mol vertelt dat zijn zachtere kant de afgelopen tijd steeds meer naar voren is gekomen. "Twee jaar geleden zat ik nog midden in de Jordaan. Als ik het raam opendeed, kon ik zien welke kroeg nog open was. Nu zit ik met mijn 'bonusdochter' Kiki in de tuin met een vogelboek te kijken of dat nou een roodborstje of een specht is. Dat is voor mij het nieuwe rock 'n roll."

Toch geeft de presentator toe dat hij het feesten niet compleet heeft afgezworen. "Ik snap niet waarom je als je dingen doet voor ouderen of zieke kindjes niet tot 4.00 uur in de kroeg zou kunnen staan. Nooit begrepen! Je moet het leven keihard vieren. Maar dat vieren kan ook in de tuin met je 'bonusdochter' en een vogelboek."