Zangeres Selena Gomez (26) is de afgelopen weken tot tweemaal toe opgenomen in het ziekenhuis, waarbij ze de laatste keer een inzinking kreeg.

Gomez is nu opgenomen in een kliniek waar ze psychische hulp krijgt, meldt TMZ.

De zangeres werd eind september in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles opgenomen, nadat bleek dat ze te weinig witte bloedcellen in haar lichaam had. Dat was risicovol, omdat ze vorig jaar een niertransplantatie heeft ondergaan.

Toen ze een paar dagen later naar huis mocht, bleef het aantal bloedcellen te laag. Dat leidde ertoe dat de zangeres zeer emotioneel werd.

Volgens bronnen zou Gomez compleet zijn doorgeslagen, waarbij ze ook infusen uit haar arm probeerde te verwijderen. Kort daarna zou ze zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar ze dialectische gedragstherapie ondergaat.

Deze behandeling, bedoeld voor mensen met een ernstige borderlinestoornis, kreeg ze in het verleden ook al eens. Tijdens deze behandeling leren patiënten verschillende vaardigheden om te kunnen omgaan met problemen.

Gomez kondigde op 23 september aan een tijd geen sociale media te gebruiken. In haar bericht schreef ze onder meer dat "negatieve berichten iemand erg kunnen kwetsen". Waar ze precies op doelde, is niet duidelijk.

De zangeres kreeg onlangs veel negativiteit over zich heen, toen bekend werd dat haar ex Justin Bieber zijn vriendin Hailey Baldwin ten huwelijk had gevraagd.