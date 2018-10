De Britse realityster Katie Price is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden in Londen, omdat zij onder invloed achter het stuur is gekropen en haar auto liet crashen. Enkele weken geleden meldde zij zich nog bij een afkickkliniek.

De voorkant van haar auto, die naar verluidt 75.000 pond (ruim 85.000 euro) heeft gekost, raakte flink beschadigd na de aanrijding, blijkt uit foto's gedeeld door The Sun.

De aanhouding zou hebben plaatsgevonden nadat Price het verjaardagsfeest van haar ex had bezocht. Ze raakte niet gewond bij de aanrijding. Na haar arrestatie heeft de veertigjarige Price de nacht moeten doorbrengen in een politiecel.

Het glamourmodel was net een paar dagen uit de kliniek waar zij werd behandeld voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en haar drank- en drugsmisbruik. Ze had de kliniek tijdelijk verlaten. Het is de bedoeling dat zij daar binnenkort weer terugkeert.