Naomi van As en Sven Kramer, die eind april bekendmaakten hun eerste kind te verwachten, krijgen een meisje.

Dat laat de 35-jarige Van As woensdag weten via een foto op haar Instagram-account, aan de hand van de hashtags '#girl' en '#minime'.

Het is niet bekend wanneer de oud-hockeyster, die na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 afscheid nam van Oranje, is uitgerekend.

In mei 2017 vertelde Naomi van As al dat het stoppen met hockeyen te maken had met de kinderwens van het stel. "Professioneel hockeyen én een kind krijgen, dat gaat gewoon niet samen", vertelde de tweevoudig olympisch kampioen, die sinds 2007 en relatie heeft met Kramer.

"Ik dacht: als ik nog een jaar door zou gaan, wil ik me ook echt committeren en niet halverwege moeten stoppen omdat ik zwanger ben. Dat vind ik geen leuk einde, je bent dan ineens weg", aldus Van As, die in 2008 en 2012 olympisch kampioen werd.

De topsportloopbaan van Kramer (32) is nog niet voorbij. De Friese schaatser veroverde op de Spelen in februari in Pyeongchang de vierde olympische titel uit zijn carrière. Het contract van de veelvoudig wereldkampioen bij zijn ploeg Lotto-Jumbo loopt nog tot 2020.