Owen Wilson heeft een dochter gekregen. De Amerikaanse acteur heeft al twee zoons.

De moeder van het meisje bracht afgelopen juni naar buiten dat de acteur de vader is van haar kind. Wilson liet daarop een vaderschapstest doen, waaruit bleek dat hij inderdaad de vader was, schrijft Us Weekly.

De 49-jarige acteur heeft een zoontje van zeven met zijn ex, Jade Duell, en nog een zoontje van vier met zijn personal trainer Caroline Lindqvist.

"Owen is een geweldige vader voor zijn twee jongens en heeft een warme band met hun moeders. Het is logisch dat als een vaderschapstest bewijst dat hij de vader is van nog een kind, dat hij verantwoordelijkheid neemt om zijn kind te ondersteunen", vertelt een bron aan het Amerikaanse tijdschrift.