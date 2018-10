Famke Louise heeft moeten leren omgaan met de talloze reacties die ze krijgt op haar muziek en vlogs. "Je moet, grof gezegd, heel veel schijt hebben aan wat andere mensen van je vinden", meent de zangeres.

"Door mijn bekendheid kan ik niet naar de stad of een club als een onzichtbaar iemand. De hele tijd word je aangesproken en aangekeken. Mensen maken ongevraagd foto's van je. Er wordt altijd op je gelet, waar je ook bent", vertelt ze in een interview met Grazia.

De negentienjarige Famke Louise was veelvuldig te zien in de vlogs van haar ex-vriend Tim van Teunenbroek, beter bekend als Snapking. Daarna bracht ze vrij onverwacht het nummer Op me monnie uit. Het werd een grote hit.

"Ik hoop dat het niet stopt. Dat het niet één of andere hype was. Ik zou dat wel erg jammer vinden, maar denk niet dat dat gebeurt. Als ik gewoon lekker zo blijf doorgaan, moet het allemaal wel goed komen."

Famke Louise Meijer, zoals ze volledig heet, denkt dat het grootste vooroordeel over haar is dat ze arrogant is. "Of dat het me is aan komen waaien. Maar ze weten niet wat ik er allemaal voor heb moeten opofferen. Ik ben van Groningen naar Amsterdam verhuisd, waardoor ik mijn familie een stuk minder zie."