Volgens Sylvie Meis is het veilig om te stellen dat Rafael van der Vaart ooit haar grote liefde was, maar de presentatrice blijft erop hopen dat er een tweede grote liefde in haar leven zal verschijnen.

"Heel eerlijk: mijn grote wens is om op een dag mijn grote liefde te vinden", schrijft de veertigjarige Meis in haar column in Grazia. "Ik heb de hoop en het vertrouwen dat er een tweede grote liefde voor me is."

De presentatrice vindt het een "spannende gedachte" dat er iemand is die momenteel een eigen leven leidt, maar dat het de bedoeling is dat ze uiteindelijk samenkomen. "Ik ben een hopeloze romantic. We gaan elkaar op een dag ontmoeten, of het nou morgen is of over een half jaar. Tot die tijd ben ik wild and free and I love it."

Meis wordt regelmatig samen met mannen door paparazzi gefotografeerd. Zij worden dan direct bestempeld als haar nieuwe liefde. De presentatrice benadrukt echter dat ze gewoon houdt van daten. "Voordat ik zelf ook maar heb kunnen ontdekken wat voor vlees ik in de kuip heb, en ik misschien inmiddels ben afgehaakt, vraagt iedereen zich bij mijn date alweer af: is dit de ware?"

Momenteel is de presentatrice niet toe aan een stabiele relatie. "Want dat betekent dat ik concessies moet doen. Al ga ik het niet uit de weg. Uiteindelijk komt het allemaal aan op timing. Ik ben zeer gecontroleerd in wat ik doe en waar ik open voor sta."