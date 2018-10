Frans Bauer is in de afgelopen maanden ruim 10 kilo afgevallen zonder een dieet te volgen.

"Ik sport, maar dat deed ik altijd al", zegt de volkszanger tegen Story. "Voor mijn optredens moet ik immers een goede conditie hebben. En ik eet ook normaal. Alles wat Mariska op tafel zet, eet ik op. Het grote verschil is dat ik nu niet meer uit emotie eet. Voor het eerst in lange tijd heb ik het gevoel dat mijn leven weer in balans is."

De zanger verwerkte de afgelopen tijd onder meer de dood van zijn vader, die in 2015 overleed. "Het rouwproces was lang en tussendoor heb ik ook nog een album gemaakt. Veel van die liedjes gingen over het afscheid van mijn vader. Als je zulke liedjes schrijft, zit je weer midden in dat verdriet. Maar dat heb ik nu echt achter me gelaten. En kennelijk reageert mijn lichaam daar heel goed op, want ik merk zelf ook wel dat ik afval."

De 44-jarige Bauer heeft volop plannen voor de komende tijd. Onlangs ging hij ook weer met zijn vrouw Mariska op reis voor een vervolg op het televisieprogramma Frans Bauer in Amerika. "Ik kan nog niet zeggen naar welk land Mariska en ik zijn geweest, maar het is net zo hilarisch geworden als de vorige serie."