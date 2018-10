Katja Schuurman heeft de jurk waarin ze volgend jaar zal trouwen niet verborgen kunnen houden voor haar verloofde, Freek van Noortwijk. De presentatrice had er eerder juist zelf voor gezorgd dat hij het programma waarin ze de jurk koos niet zou zien.

Eind augustus was in het TLC-programma Say Yes To The Dress Benelux te zien welke jurk Schuurman koos voor de grote dag. Het gaat om een exemplaar met een hoge split en een diep decolleté.

"Ik heb hem weggehouden bij het programma en andere media waarin de jurk zou kunnen verschijnen", zegt de 43-jarige presentatrice in Story. "Maar Freek heeft de jurk inmiddels gezien. Ik kon het niet langer voor me houden. Ik vind de jurk zo prachtig en ik heb Freek heel snel een klein fotootje van mij in die jurk laten zien."

Schuurman denkt niet dat het ongeluk brengt als de bruidegom de jurk van zijn bruid van tevoren al heeft gezien. "Freek en ik zijn zó gelukkig. Daar kan niets of niemand tussenkomen."

Eerder gingen onder anderen Patricia Paay en Kim Kötter in Say Yes To The Dress op zoek naar een trouwjurk. Zij verschenen op hun bruiloft echter in een andere jurk, maar dat is Schuurman niet van plan. "De jurk die ik in het programma heb gekozen, draag ik volgend jaar op mijn huwelijksdag."