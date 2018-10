André Hazes vindt zichzelf eigenlijk een heel preuts mens. De zanger zegt een flirt te zijn, maar rode vlekken in zijn nek te krijgen als iemand hem langer dan vijf seconden aankijkt.

"Ik zou nooit vreemdgaan, want zelf zou ik dat van Moon (Monique, Hazes' vriendin, red.) ook niet accepteren. Dat ga je ook nooit over me te horen krijgen. Nooit, nooit, nooit!", aldus de 24-jarige zanger in gesprek met Veronica Magazine.

Hazes erkent dat het in zijn vak lastig kan zijn, maar hij is niet op zoek naar een affaire en staat altijd goed stil bij hoe hij met fans omgaat. "Een fan bij me in de kleedkamer? Nooit alleen. Altijd iemand van de organisatie erbij, zodat niemand ooit kan beweren: 'Hij heeft aan me gezeten.' Ik maak weleens een fout of ga de hele nacht stappen met m'n telefoon uit. Maar ik ga mijn relatie nooit voor een avontuurtje verspelen."

De zanger wordt gelukkig amper versierd. "Mensen weten: Moon is een goed wijf, een knappe vrouw. Iedereen ziet dat ik gelukkig met haar ben."