Acteurs Troian Bellisario en Patrick J. Adams zijn ouders geworden van een dochter.

"Iedereen is gelukkig en gezond", schrijft Suits-acteur Adams op Instagram. "We genieten van elk moment." De 37-jarige acteur heeft niet bekendgemaakt hoe zijn dochter heet en wanneer ze is geboren.

Ook de 32-jarige Bellisario, bekend van de serie Pretty Little Liars, uit haar blijdschap op Instagram. "Ik ben zo trots dat ik moeder ben geworden van een klein meisje. Ik ga mijn best doen haar op te voeden tot een lieve, sterke vrouw."

Adams en Bellisario verloofden zich in 2014. Eind 2016 trouwde het stel. In mei werden de twee voor het laatst in het openbaar gezien, bij de bruiloft van Meghan Markle en de Britse prins Harry. Adams was de tegenspeler van Markle in Suits.