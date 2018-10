Robbie Williams zal zelf geen posts meer plaatsen op zijn Twitter- en Instagram-accounts. De zanger vertelt dat hij dit besluit heeft genomen door de vele negatieve berichten die hij ontvangt.

"Ik heb mezelf van sociale media gehaald", vertelt de 44-jarige zanger aan The Sun. "De liefde die ik er krijg is groot, maar de haat laat het voelen alsof de wereld in elkaar stort. Als meer dan de helft van het land mij haat, dan zijn dat vijftig miljoen mensen."

Door deze mensen voelt Williams zich slecht, zegt hij. Volgens The Sun zou de Feel-zanger nu een team hebben ingeschakeld dat namens de zanger berichten op Instagram en Twitter plaatst.

Eerder was hij openhartig over de depressie waar hij aan lijdt. "Soms overweldigt het me en soms heb ik het ook nodig om op het podium te komen", zegt Williams, die naar eigen zeggen ook veel gelukkige en rustige momenten kent. "Maar meestal ben ik gewoon een mens, dat probeert om te gaan met wat zich tussen zijn oren afspeelt."