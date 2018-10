De boosheid van Rose McGowan over Hollywoodsterren die zich achter de #metoo-beweging hebben geschaard, is verkeerd uitgelegd, laat de actrice maandag weten via Twitter.

"Ik heb nooit gezegd dat #metoo een leugen is. Nooit", zei McGowan over haar interview met The Sunday Times. "Ik had het over Hollywood en Time's Up, niet over #metoo. Ik word hier zo moe van. #Metoo gaat over overlevers en hun ervaringen, die moeten we niet vergeten".

Collega's die de beweging alleen maar zouden steunen omdat dat goed voor de publiciteit zou zijn, noemde ze lafhartig en "losers".

McGowan, die producent Harvey Weinstein van seksueel misbruik beschuldigt en daarmee de #metoo-beweging opnieuw in gang zette, hekelt onder meer Meryl Streep.

Volgens McGowan is het onmogelijk dat Streep niets heeft geweten van Weinsteins daden.