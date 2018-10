Tineke de Nooij heeft na een relatie van dertig jaar afscheid moeten nemen van haar man Peter IJkelenstam. Hij overleed zaterdagavond na een lang ziekbed.

"De kinderen en ik, we hebben er allemaal vrede mee", vertelt de 77-jarige presentatrice in De Telegraaf.

"We zaten er natuurlijk al een hele tijd op te wachten." IJkelenstam raakte na een aantal herseninfarcten dement en verbleef de laatste jaren in een verzorgingshuis. "Het was zo'n lijdensweg. Hij had pijn, dat had ik nooit eerder bij hem gezien. Hij kón niet meer, dat zag je. Dan denk je: laat het in godsnaam afgelopen zijn."

Volgens De Nooij was haar 94-jarige echtgenoot, die haar niet meer herkende, gestorven zoals hij wilde. "Gewoon niet meer wakker worden, dat was zijn wens en zo is het ook gegaan. Het is goed zo."

Voor de presentatrice is het nog moeilijk te bevatten dat haar echtgenoot er niet meer is. "Het is zo onwerkelijk. Ik kan het nog niet geloven." Toch denkt ze dat het niet stil wordt zonder haar grote liefde, die woensdag in kleine kring wordt begraven.

"Het is alweer dertien jaar geleden dat hij zijn eerste herseninfarct kreeg. Ik ben gewend om mijn eigen leven te leiden. Dat is al heel lang zo. Wat voor mij telt, is dat hij niet langer hoeft te lijden."