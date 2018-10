De vrouw van Jamie Dornan is opnieuw zwanger. Hoewel de Fifty Shades-acteur zelf weinig zegt over zijn privéleven, weten bronnen zeker dat het stel een derde kindje verwacht.

Het stel deed evenmin mededelingen over de eerdere zwangerschappen en de geboorte van hun twee dochters. Ingewijden melden in gesprek met E Online dat het geslacht van het derde kind nog niet bekend is.

Dornan besprak in 2016 in talkshow Live With Kelly wel zijn wens om misschien nog een zoon aan zijn gezin toe te voegen. "Ik heb altijd gedacht dat ik een jongen zou willen. Ik denk dat je als vent vaak denkt dat het een miniversie van jezelf zal zijn. Heel narcistisch eigenlijk."

Of de acteur en zijn vrouw, muzikante Millie Warner, na dochters Dulcie (4) en Elva (2) nu inderdaad een zoon verwachten, is niet bekend.