Tina Turner heeft in april vorig jaar een niertransplantatie ondergaan vanwege ernstig nierfalen. Haar man doneerde een van zijn nieren, onthult de 78-jarige zangeres in de biografie My Love Story die later deze maand uitkomt.

In het stuk, dat Daily Mail citeert, vertelt Turner dat ze leed aan een nierziekte. In 2016 werkten haar nieren nog voor twintig procent en ging haar gezondheid hard achteruit.

"Ik had twee keuzes: gewone dialyse of een niertransplantatie", zegt ze. "Alleen de transplantatie gaf me een goede kans op een bijna normaal leven, maar de kansen om een donornier te krijgen waren heel klein."

Turner was "geraakt" toen haar man Erwin Bach aanbood een van zijn nieren te willen afstaan. "Ik was overweldigd door de grootsheid van zijn aanbod."

Voorlopig moet ze medicijnen slikken om te voorkomen dat haar lichaam het nieuwe orgaan afstoot.