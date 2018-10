Wilfred Genee mag zich een jaar lang de succesvolste en meest charismatische man van Nederland noemen. De presentator werd zaterdagavond uitgeroepen tot JFK’s Greatest Man en mocht de bijbehorende award ophalen in Amsterdam.

"Eerlijk gezegd word ik nogal ongemakkelijk van deze titel als je bedenkt dat ik die voornamelijk verdien door lucht te verplaatsen", reageert Genee.

"En het is vrij aanmatigend om mee te gaan in de motivatie van de jury”, zegt hij, die volgens mannenblad JFK niet te missen was dit jaar vanwege "de spectaculaire overstap van zijn programma van RTL naar Talpa TV".

"Daarnaast is Wilfred Genee een van de beste interviewers van ons land, is hij al jaren opgewassen tegen de twee ongeleide projectielen die samen met hem Voetbal International presenteren, durft hij zijn eigen weg te kiezen, doet hij geen concessies en is hij superloyaal", aldus Willem Baars, hoofdredacteur van JFK.

Gemakkelijkste weg

"Het klopt dat ik vanaf mijn twaalfde precies wist wat ik wilde: de beste sportpresentator worden en het liefst de zondagavond presenteren", zegt Genee. "Daarvoor heb ik niet de gemakkelijkste weg gekozen."

Genees naam zoemde de afgelopen jaren al "veel vaker" over de redactie van JFK als potentiële winnaar van de JFK Greatest Man Award. Dit jaar pakte hij de prijs dus wel en troefde hij onder anderen Rico Verhoeven af. De kickbokser, die vorige week nog zijn wereldtitel prolongeerde, eindigde als tweede.

Intensieve selectieprocedure

Max Verstappen, waarover de JFK redactie voorspelt dat hij Nederland "eindelijk"wereldkampioen in de Formule 1 gaat maken, volgt op de derde plek. Arjen Lubach, "het slimste en grappigste jongetje van de klas", en Freek Vonk, die wordt geroemd omdat hij het beroep bioloog sexy wist te maken, volgen op de vierde en vijfde plek.

JFK wijst elk jaar een winnaar van de Greatest Man Award aan na een "intensieve selectieprocedure" door de redactie van het blad. Eerder gingen onder anderen Sergio Herman, Armin van Buuren, Humberto Tan en Matthijs van Nieuwkerk met de prijs naar huis.