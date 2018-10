Johnny de Mol en Anouk van Schie zijn vrijdag getrouwd. In het bijzijn van familie en vrienden gaf het stel elkaar het jawoord tijdens een intieme ceremonie in de Algarve in Portugal.

Dit meldt Shownieuws, die zegt dat de bruiloft in 'bohemian style' plaatsvond. De 39-jarige De Mol vroeg de 36-jarige Van Schie, die in het verleden in de meidengroep Kus zat, vorig jaar september ten huwelijk.

De Mol vond de bruiloft "Gaaf", zo vertelt hij aan het showbizzprogramma. "Op het ene moment ben ik heel hoog aan het vliegen, maar aan de andere kant, door de ceremonie van Ruben van Zwieten, ben ik weer weer erg gegrond. We hebben vandaag onze liefde bezegeld, we zijn heel erg gezegend."

De presentator zei verder nog dat hij voor de huwelijksvoltrekking "ontzettend zenuwachtig" was, maar aan het eind van de dag de vreugde overheerst. Het stel trouwde in Portugal, omdat die plek volgens Van Schie een "speciaal plekje" in hun hart heeft. "We komen hier al jaren, ook de familie", aldus de bruid.

Stel sinds de zomer van 2016 samen

Het stel is sinds de zomer van 2016 samen. In september van dat jaar deelde De Mol de eerste foto van zijn vriendin op Instagram.

Sinds vorig jaar zomer wonen de twee samen in een villa in Blaricum, niet ver van de rest van de familie De Mol en Johnny’s moeder Willeke Alberti. De presentator woonde daarvoor jarenlang in een penthouse aan de Herengracht in Amsterdam.

De Mol en Van Schie in april ouders geworden van zoon

Een paar maanden na de verhuizing volgde het huwelijksaanzoek, dat De Mol voorbereidde met Van Schies dochter Kiki. Anouk kreeg de nu vijfjarige Kiki uit een eerdere relatie.

De Mol en Van Schie zijn eind april ouders geworden van een zoon, genaamd Johnny.

Linda de Mol, de tante van Johnny, had afgelopen weekend op het LINDA-festival al verklapt dat de bruiloft dit weekend zou plaatsvinden. André Hazes trad donderdagavond op tijdens het openingsfeest. Op Instagram gaf de zanger een inkijkje op het besloten feest, maar die foto werd al snel verwijderd.