Acteur Steven Seagal (66) is weggelopen tijdens een televisie-interview nadat hij vragen had gekregen over de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. De Amerikaanse acteur ontkent de beschuldigingen al maandenlang met klem.

Tijdens een tv-interview met het BBC-programma Newsnight vroeg de presentator naar de beschuldigingen: "Je bent erg getroffen door beschuldigingen van seksuele intimidatie. Er was een beschuldiging van verkrachting. Hoe ga je daarmee om?" Seagal ontdeed zich vervolgens van zijn microfoon en liep zonder verder iets te zeggen het beeld uit.

De politie van Los Angeles doet sinds augustus onderzoek naar nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik dat door Seagal zou zijn gepleegd. Het eerste onderzoek startte begin dit jaar.

Regina Simons, een figurante die meespeelde in On Deadly Ground, zegt dat Seagal haar in 1993 heeft verkracht. Het Nederlandse model Faviola Dadis vertelt daarnaast dat de Amerikaan tijdens een auditie haar borsten vastpakte. Dat zou zijn gebeurd in 2002 in een hotel in Beverly Hills, toen Dadis achttien jaar oud was.

Verhalen over Seagal 'volledig fictief' en 'totaal verzonnen'

Anthony Falangetti, de advocaat van Seagal, zegt tegen TMZ dat zijn cliënt niet schuldig is aan het seksuele misbruik waar de vrouwen hem van beschuldigden. Volgens de acteur zijn de verklaringen van de vrouwen 'volledig fictief' en 'totaal verzonnen'.

Inmiddels hebben meer dan tien vrouwen Seagal beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur ontkent en zegt dat de vrouwen betaald zijn om te liegen en dat ze geen enkel bewijs of getuigen hebben.