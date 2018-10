Johnny de Mol en zijn vriendin Anouk van Schie gaan trouwen. Rondom de bruiloft is nog heel wat onduidelijkheid, maar op basis van verschillende bronnen valt al wat op te maken.

De bruiloft vindt deze week plaats

Johnny de Mols tante Linda de Mol praatte afgelopen weekend per ongeluk haar mond voorbij. Op het LINDA-festival vertelde ze dat de familie de deur niet bij elkaar platloopt, maar dat ze elkaar "volgende week" natuurlijk wel zouden zien op de bruiloft van Johnny. Tot die tijd was het onduidelijk wanneer de bruiloft plaats zou vinden.

Begin september deelde Van Schie al een foto waarop te zien was dat ze met vriendin en ontwerper Nikkie Plessen in Londen was. Ingewijden wisten te melden dat ze daar haar bruidsjurk zou hebben opgehaald.

Volgens De Telegraaf viert het stel vrijdag de liefde, in het bijzijn van familie en vrienden. André Hazes plaatste donderdagavond al een foto van zichzelf met De Mol, waarbij hij schreef uitgenodigd te zijn om op te treden op het feest. Enkele uren later verdween de foto weer van Instagram. Hazes mag overigens niet naar de bruiloft zelf; op Instagram plaatste hij in zijn Stories een update dat hij alweer op weg naar huis was.

De Mol en Van Schie zouden jawoord al gegeven hebben

RTL Boulevard kreeg begin deze week de tip dat het stel het jawoord al gegeven zou hebben, maar dat het feest later plaats zou vinden. Dinsdag zouden de twee voor de wet zijn getrouwd. Het management van beiden wilde het nieuws niet bevestigen.

Het huwelijksfeest is in het buitenland

De Mol heeft vaker gezegd graag in het buitenland te willen trouwen en volgens De Telegraaf is de keuze op Portugal gevallen. In de Algarve viert het stel volgens bronnen van de krant het huwelijksfeest op een exclusieve locatie die dagenlang is afgehuurd.

Volgens De Telegraaf zijn De Mol en Van Schie al sinds maandag aanwezig in Portugal en zou ook John de Mol met zijn zoon zijn meegegaan.