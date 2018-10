Huub Stapel zegt verbaasd en kwaad te zijn geweest toen hij vorig jaar te horen kreeg dat Job Gosschalk werd beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur vindt echter ook dat het schandaal op sommige vlakken te ver door is geslagen.

In een interview met de Volkskrant benadrukt de acteur, die met Gosschalk onder meer samenwerkte aan muziekfilm De Zevende Hemel, dat hij de #metoo-beweging belangrijk vindt, maar zich heeft verbaasd over hoe gretig media op sommige gevallen doken.

"De foto van Job Gosschalk pontificaal op de voorpagina, met naam en toenaam: alsof hij Holleeder in het kwadraat is. Ook op sociale media wordt zo iemand al aan het kruis genageld voordat er ook maar iets bewezen is. Wat is dat voor publieke executie, dat slaat toch nergens op?"

Stapel vertelt dat hij en Gosschalk voor het schandaal "een soort van vrienden" waren geworden. "Toen die affaire rond hem losbarstte, werd mij gevraagd of ik het al die tijd al had geweten. Nee, ik wist van niets. Ik was stomverbaasd en kwaad op hem."

Niet over één kam scheren

De acteur uit onder andere Flodder en Sint vindt het echter te ver gaan dat de zaak rond Gosschalk over één kam wordt geschoren met het grote Hollywood-schandaal waar #metoo wereldwijde bekendheid door kreeg; de tientallen misbruikzaken tegen producent Harvey Weinstein.

"Wat ik tot nu toe over Job weet, heeft niets te maken met Weinstein of verkrachting, dat is echt zeven straten verder. Natuurlijk hoor je jongens op een casting niet te vragen om hun broek uit te trekken. Machtsmisbruik in welke vorm dan ook is verwerpelijk. Ik heb zelf les gegeven en altijd afstand bewaard, van alles en iedereen. Maar goed, ik heb ook nooit mijn broek hoeven laten zakken, ik heb nooit Mary Dresselhuys hoeven te bevredigen."

Ten tijde van de opkomst van de #metoo-beweging werd producent en regisseur Gosschalk eind vorig jaar vanuit meerdere kanten beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Kemna Casting, het bedrijf waar de invloedrijke filmprofessional voor werkte, verbrak alle banden met hem.