Na veertig dagen in een afkickkliniek te hebben gezeten, bedankt Ben Affleck zijn familie, collega's en fans die hem de afgelopen tijd hebben gesteund.

In een brief op Instagram laat de Hollywood-ster weten dat verslaving een levenslange en moeilijke strijd is. "Om die reden ben je ook nooit echt klaar met een behandeling. Het is een fulltime taak."

"Zo veel mensen hebben op sociale media van zich laten horen en over hun eigen verslavingsverleden gesproken. Tegen die mensen wil ik zeggen: bedankt. Het helpt om te weten dat ik niet alleen ben. Ik heb mezelf er ook weer aan moeten helpen herinneren dat het een teken van moed is om een oplossing te zoeken als je een probleem hebt, niet van zwakte of falen."

De 46-jarige acteur sluit zijn bericht af met de wens om in de toekomst zelf ook een steun voor lotgenoten te kunnen zijn. "Ik hoop dat ik uiteindelijk zo ver zal zijn dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen die het moeilijk hebben."

Ex-vrouw Garner heeft scheidingspapieren ingediend

Afgelopen donderdag werd bekend dat Jennifer Garner, met wie Affleck drie kinderen heeft en tien jaar getrouwd was, drie jaar na hun relatiebreuk de scheidingspapieren heeft ingediend. Garner zou gewacht hebben met het indienen van de papieren tot Affleck nuchter was.

Affleck kampt al langer met een drankverslaving. De Oscar-winnaar werd in 2001 voor het eerst opgenomen.