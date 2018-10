Linda de Mol over de 'kroonjuwelen' van Marco van Basten, Johnny de Mol is getrouwd en Johnny Depp doet zijn verhaal. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Er zijn weinig situaties waarin je collega's zich letterlijk aan je blootgeven. Met zijn allen douchen na voetbaltrainingen en een wilde nacht na een borrel daargelaten, komt het maar weinig voor dat je de edele delen van Harry van kantoor ziet, of de blote borsten van Birgit van de verkoopafdeling te zien krijgt. BN'ers hebben dus maar raar werk.

Op de filmset lig je ineens halfnaakt bovenop je collega voor een intieme scène en meteen daarna sta je gewoon weer met z'n tweeën bij de catering alsof er nooit iets is gebeurd. Linda de Mol weet er alles van: niet alleen speelt ze in allerlei films en televisieseries, maar ook heeft ze haar eigen tijdschrift, waarvoor ze regelmatig met andere collega-BN'ers op de foto moet.

Dat Linda ook maar een mens is, blijkt wel uit het verhaal dat Story deze week opschreef. Het televisie-icoon vertelde over een fotoshoot met Marco van Basten voor haar tijdschrift, waarbij de oud-voetballer haar bijna om de oren sloeg met zijn "kroonjuwelen".

"Marco droeg een zwembroek. Maar toen ik in mijn vleeskleurige badpak het zwembad instapte, stond Marco op, trok hij zijn zwembroek uit en keek ik recht in de kroonjuwelen", aldus de presentatrice. Over de omvang van die juwelen kon Linda kort zijn. "Dat zag er prima uit."

Nu was het wellicht niet de eerste keer dat ze de edele delen van Marco zag, want toen de twee allebei nog een stuk jonger waren, hebben ze elkaar ooit eens ontmoet in een discotheek in Mallorca, waarna ze met een groep naar de hotelkamer van Linda vertrokken om daar vervolgens "heel dronken" te worden.

"Marco en John (van 't Schip, red.) lieten toen een enorme puinhoop bij ons op de hotelkamer achter, waarna Marco stomdronken en met dubbele tong zei: Ik kom morgen wel opruimen. Maar dat heeft hij nooit gedaan", aldus Linda. Wat er op die kamer is gebeurd dat het zo'n zooi was, laat ze in het midden.

Voor altijd en eeuwig

Sowieso was dit de week van de opmerkelijke uitspraken van Linda de Mol. Niet alleen Marco kwam voorbij, maar ook verklapte ze per ongeluk het trouwmoment van neefje Johnny. "Het is niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen, want we zijn heel druk. Maar volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen, eindelijk."

Oeps. Johnny had juist onwijs zijn best gedaan om er voor te zorgen dat niemand wist wanneer hij zijn eeuwige trouw beloofde aan Anouk van Schie en nu had Linda het even verpest. Echt zeker wisten we het echter nog niet: misschien was het wel een tactiek om iedereen in de war te krijgen?

Inmiddels weten we het zeker: Johnny en Anouk zijn gisteren getrouwd in Portugal. André Hazes plaatste al een foto op Instagram van zijn eigen optreden op het feest voorafgaand aan de bruiloft, maar die foto verdween ook weer heel snel. Wat de reden daarvoor was, zei André er niet bij, maar het zit er dik in dat het iets te maken heeft met de geheimzinnigheid die de hele tijd rondom het huwelijk hing.

Tot vrijdagavond: Johnny, die steeds geen details over zijn bruiloft vrijgaf, wilde ineens toch vertellen over de mooiste dag van zijn leven. Uiteraard bij Shownieuws, waar zijn vader als SBS-baas dan weer de vruchten van kon plukken.

Op de foto's en tijdens het interview kon het pasgetrouwde stel niet anders dan verliefd naar elkaar kijken. Anouk in een witte jurk en sluier en Johnny in een grijs pak, met gouden strikje.

De presentator vond de bruiloft "gaaf", zo vertelde hij aan Showieuws-presentator en goede vriend Mark Schaaf. "Op het ene moment ben ik heel hoog aan het vliegen, maar aan de andere kant, door de ceremonie van Ruben van Zwieten, ben ik weer weer erg gegrond. We hebben vandaag onze liefde bezegeld, we zijn heel erg gezegend."

Die andere Johnny

Ook in het buitenland werd veel geschreven en gevonden over en van Johnny. Niet dat het de Amerikaanse media ook maar iets kan schelen dat Johnny de Mol getrouwd is, nee, daar gaat het over een andere Johnny: Depp.

De getroebleerde acteur is al lang niet meer de populairste of de actiefste, maar kreeg in mannenblad GQ de ruimte om te vertellen over van alles en nog wat. Hoe Disney eigenlijk een hekel had aan zijn vertolking van Pirates of the Carribean-held Jack Sparrow, hoe hij tegen de ruzie met zijn managers aankijkt en over de uit de hand gelopen ruzies met zijn ex-vrouw Amber Heard.

De actrice beschuldigde haar voormalig partner van het gebruiken van geweld en toonde beelden waarop te zien was hoe Johnny driftig met kastjes gooide. Als we Johnny mogen geloven, is hij echter helemaal niet een gewelddadige man en is hij door de pers afgeschilderd als een "Quasimodo".

"Het deed me pijn dat ik werd afgeschilderd als iemand die het tegenovergestelde is van wat ik echt ben. Dus besloot ik om gewoon mijn mond te houden. Ik wist dat het anders aan me zou blijven kleven. Zeg gewoon wat je denkt en mijn advocaten zullen de rest wel oplossen, daarom sprak ik nooit eerder over wat er allemaal is gebeurd. Ik voelde ook dat mensen anders naar me begonnen te kijken door de beschuldigingen."

Woedend waren mensen: hoe durfde GQ de acteur af te schilderen als een onschuldige partij? Volgens Twitteraars zou Johnny worden neergezet als een held en zou het blad daarmee indirect geweld goed keuren.

De advocaat van Amber heeft zich ook al kritisch geuit, maar of het ook tot een aanklacht zal komen is nog niet bekend.