Bij Keira Knightley is op 22-jarige leeftijd een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. De diagnose volgde op een mentale inzinking, die volgens de actrice werd veroorzaakt door constante kritiek.

De Britse begon al jong met acteren en had als kind kleinere rolletjes in films, zoals de Star Wars-film The Phantom Menace. Ze brak in 2002 door met Bend it Like Beckham en werd daarna al snel gecast voor de Pirates of the Caribbean-franchise en Love Actually.

"Dat was ongelooflijk. Het was hit na hit na hit, maar ik hoorde alleen de kritiek", vertelt de inmiddels 33-jarige in een podcast van The Hollywood Reporter. "Daar kwam bij dat ik me er heel erg van bewust was dat ik geen idee had wat ik deed. Ik kende mijn vak niet. Ik wist dat het soms werkte wat ik deed, maar ik kon dat niet sturen."

Op haar 22e kwam ze psychisch in een zware periode terecht. "Ik had een inzinking. Ik heb een jaar vrij moeten nemen en werd uiteindelijk gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis."

Voor haar therapeut was haar situatie uniek, herinnert Knightley zich. "Ze vertelde me dat ze normaal gesproken altijd mensen binnenkrijgt die denken dat ze gevolgd worden en dat iedereen het over ze heeft. Ik was de eerste persoon bij wie dat ook daadwerkelijk zo was."