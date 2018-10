Actrice Amy Schumer is donderdag gearresteerd tijdens een protest tegen de mogelijke benoeming van Brett Kavanaugh in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Op de MSNBC zou te zien zijn hoe de comédienne wordt vastgehouden, schrijft The Hollywood Reporter.

Ook model Emily Ratajkowski zegt opgepakt te zijn tijdens de protesten in Washington. "Vandaag ben ik gearresteerd toen ik protesteerde tegen de benoeming van Brett Kavanaugh door het Hooggerechtshof. Hij is een man die door meerdere vrouwen is beschuldigd van aanranding. Mannen die vrouwen pijn doen kunnen niet langer in machtsposities worden geplaatst," zei ze via Twitter.

Schumer en Ratajkowski moeten ieder een boete van 50 dollar (43 euro) betalen, meldt The Wrap na gesprekken met lokale autoriteiten.

Beschuldigd van seksueel misbruik

Kavanaugh werd in juli door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Federaal Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Sindsdien werd hij door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

Kavanaugh staat bekend als een conservatieve rechter. Zo is hij fel tegen abortus en het homohuwelijk en een tegenstander van een strenger wapenbeleid.