Jennifer Garner zou drie jaar na haar relatiebreuk met Ben Affleck de scheidingspapieren hebben ingediend. De actrice wil de zaak voor een privérechter brengen.

Garner zou geen geduld meer hebben voor een reguliere rechtszaak, wat volgens TMZ de reden voor deze aanpak is. Een privérechter kan het proces een stuk sneller later verlopen.

Volgens de entertainmentwebsite wil Garner de scheiding voor het einde van het jaar afgerond hebben. Aanvankelijk zou ze hebben gestreefd naar een afronding in februari 2017.

Volgens TMZ gebeurde dat toen uiteindelijk niet, omdat Affleck een alcoholprobleem had. De actrice zou hebben willen wachten tot de acteur weer nuchter was.

Vanwege kinderen bleven de twee bij elkaar in de buurt

Affleck en Garner, beiden 46 jaar, maakten in juni 2015 bekend dat hun huwelijk na tien jaar op de klippen was gelopen. Scheiden deden de twee echter niet.

Omwille van hun kinderen Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (4) bleven ze bij elkaar in de buurt wonen en gingen ze meermaals als gezin op vakantie. Volgens ingewijden gingen de twee in november in relatietherapie.

De acteur en actrice leerden elkaar in 2001 kennen op de set van Pearl Harbor. Garner was destijds nog getrouwd met acteur Scott Foley. Dat huwelijk strandde in 2004.

Afflecks relatie met Gwyneth Paltrow was ten tijde van de opnamen van Pearl Harbor net gestrand. Van 2002 tot begin 2004 was hij samen met Jennifer Lopez.

Affleck en Garner vielen voor elkaar tijdens de opnamen van Daredevil, een film die in 2003 verscheen. In juni 2005 beloofden de twee elkaar eeuwige trouw.