Er is ophef onstaan over een interview met Drew Barrymore in Horus, het blad van EgyptAir. Reizigers konden onlangs een interview met de actrice lezen, maar volgens haar management heeft dat interview nooit plaatsgevonden. De vliegmaatschappij zelf houdt voet bij stuk en blijft de schrijver van het artikel verdedigen.

De kwestie speelt sinds dinsdag, toen de Amerikaanse politiek analyst Adam Baron foto's van het artikel op Twitter plaatste. In het artikel wordt onder meer geschreven over de worstelingen die de actrice heeft gehad om haar moederschap met werk te combineren, terwijl ze in april nog aan Working Mom Magazine vertelde hoe goed ze die twee juist weet uit te balanceren.

De woorden van Horus zijn bovendien niet mild. "Ondanks dat ze vrijwel haar hele leven onstabiele relaties heeft gehad, ondanks de verscheidene onsuccesvolle huwelijken en ondanks haar drukke sterrenbestaan, heeft de beeldschone Amerikaanse Hollywood-actrice Drew Barrymore onlangs besloten om tijdelijk een onbeperkte vakantie te nemen, zodat ze haar cruciale rol als moeder kan uitvoeren", staat in het artikel.

De 43-jarige Barrymore zou zelf onder meer hebben gepraat over vrouwen met overgewicht. "Ik wil vrouwen met overgewicht aanmoedigen te werken aan het herwinnen van hun schoonheid en lichaam, vooral omdat het niet zo moeilijk is als je zou denken. Het draait allemaal om vastberadenheid en het eten van de juiste voeding", wordt de actrice geciteerd.

Woordvoerder zegt dat Barrymore niet meewerkte aan artikel

Barrymore zou 'niet hebben meegewerkt' aan het artikel, meldde een woordvoerder aan Huffington Post. Intussen laat EgyptAir weer weten dat Aida Tekla, voormalig president van de Hollywood Foreign Press (de organisatie achter de Golden Globes, red), het interview in New York zou hebben afgenomen.

Diezelfde Tekla zou eerder al een interview met Barrymore voor een Arabisch blad hebben afgenomen. Mogelijk heeft Horus een poging gedaan diezelfde tekst te vertalen of een eigen insteek te geven. Dat zou verklaren hoe het kan dat een foto van Barrymore met het Arabische magazine opnieuw lijkt te zjin gebruikt om Horus mee aan te prijzen. Ondanks die ontwikkelingen blijft EgyptAir erbij dat het gesprek echt heeft plaatsgevonden.