John Heitinga (34) voelt nog dagelijks de tol die zijn glansrijke voetbalcarrière heeft geëist. De topverdediger die twee jaar geleden abrupt moest stoppen en inmiddels een positie als trainer najaagt, zegt niet meer te kunnen hardlopen vanwege de pijn.

"Ik woon aan het Vondelpark, maar een rondje rennen of domweg een balletje trappen met die kleine zit er voor mij niet in", vertelt de oud-international in een interview met Playboy. "Dan sta ik soms maar even op doel."

"Vanaf mijn achttiende kon ik mijn knie al niet meer strekken. Ik speelde bijna altijd met pijnstillers en soms met een spuit in mijn knie. Je pleegt roofbouw op je lichaam."

In gesprek met Playboy vertelt Heitinga dat de keuze om te stoppen hem zwaar viel. Hij zat al sinds zijn zevende bij Ajax. "Het rood-wit stroomt door mijn aderen. Dat is wat ik ben. Op je 32e stoppen is vrij jong, als voetballer. Het liefst had ik nog een jaar of twee, drie gespeeld."

'Moest aan mezelf toegeven dat ik niet zo goed meer was'

"Het stopte abrupt. Mijn knieën werkten niet meer mee en ik moest aan mezelf toegeven dat ik niet zo goed meer was. Dat ik niet meer het niveau haalde van het WK in 2010. Herstel duurt langer, prestaties worden minder. Dat is de realiteit."

Heitinga's zevenjarige zoon Lennox volgt sinds vorig jaar de jeugdopleiding van Ajax. "Alles herhaalt zich. Hij is gek op voetbal. Hij is een creatieve middenvelder, papa was meer een poetser. Lennox is een sierlijke speler die een hekel heeft aan verdedigen."