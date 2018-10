Kate Hudson is bevallen van een meisje. Voor de actrice en haar vriend Danny Fujikama is het hun eerste kind samen.

De 39-jarige Hudson en muzikant Fujikawa kregen begin vorig jaar een relatie. Hudson heeft een zoon met Muse-frontman Matt Bellamy en een zoon met de voormalige The Black Crowes-zanger Chris Robinson.

"We hebben besloten om haar Rani (uitgesproken als Ronnie) te noemen, naar haar grootvader, Ron Fujikawa. Het is een eerbetoon aan hem. Ron was een bijzondere man die we allemaal erg missen", aldus Hudson op Instagram.

De actrice, die te zien was in onder meer Raising Helen en Bride Wars, maakte in april bekend zwanger te zijn.