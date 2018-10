Rossana Kluivert vindt dat ze geluk heeft gehad sinds bij haar borstkanker werd ontdekt. De vrouw van oud-voetballer Patrick Kluivert hoeft naar eigen zeggen niet te strijden tegen de ziekte.

"Ik ben er nog, ik heb geluk, ik heb niet gestreden", aldus de stylist in gesprek met RTL Boulevard. "Mensen zeggen vaak: 'Je bent zo sterk, je bent een vechter.' Maar ik heb gewoon geluk. Mensen die dood zijn, die hebben pas gestreden, en die hebben geen geluk gehad."

Kluivert had in augustus haar laatste bestraling, maar haar wacht nog meer behandelingen. "Het is nog steeds zwaar. Ik moet nog een traject in." Over twee weken wacht haar een operatie waarbij haar eierstokken preventief worden verwijderd.

Door haar ziekte moest de presentator noodgedwongen de opnames van haar reallifeserie Rossana Kluivert On A Mission voor TLC, waarin ze straathonden op Curaçao opvangt, uitstellen. Momenteel zijn de opnames daarvoor in volle gang.