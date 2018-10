Acteur Michiel Huisman heeft een wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam.

De succesvolle carrière van de acteur en het feit dat hij op de lijst van meest aangevraagde beelden stond, was voor het wassenbeeldenmusuem de reden om hem in was te vereeuwigen, aldus een woordvoerder.

De 37-jarige Huisman staat vanaf donderdag als enige Nederlandse mannelijke acteur naast wereldberoemde sterren als Ryan Gosling en George Clooney in de zogenoemde VIP Gala Party.

Huisman brak na rollen in Nederlandse films als Phileine zegt sorry en Zwartboek door met zijn rol in de Engelstalige serie Game of Thrones. Daarna volgden rollen in films als Wild, The Age of Adaline en Irreplaceable You.

Binnenkort is Huisman, die al jaren in de Verenigde Saten woont, ook te zien in de Netflix-serie The Haunting of Hill House.