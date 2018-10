Rapper Tim Kimman, beter bekend onder zijn artiestennaam Jebroer, is van plan om volgend jaar te trouwen.

De rapper en zijn vriendin verloofden zich op Curaçao. "Het was niet zo romantisch. Het moment zal ik je besparen, maar het mislukte allemaal", vertelt de rapper in de podcast Nandoleaks van FunX-dj Fernando Halman.

Jebroer, die vorig jaar de nodige ophef veroorzaakte met zijn nummer Kind van de duivel, wil volgend jaar ook minder shows doen, zodat hij meer tijd kan doorbrengen met zijn drie kinderen. "Drie is wel echt next level, ik heb geen seconde rust. Het is zwaar, maar ik ben ervoor gemaakt. Alles waar ik vroeger over heb gedroomd, is gelukt."

Verder vertelt de 32-jarige artiest bezig te zijn met een nieuwe show, genaamd Jebroer4life. "Het wordt een nieuwe show met heel veel danseressen, vuurwerk en de gekste visuals. Door middel van dit soort grote shows kan ik dan wellicht minder shows geven en vaker bij mijn kinderen zijn."