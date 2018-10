Donny Roelvink vindt niets zo leuk als samenwerken met zijn familie. De realityster hoopt daarom dat zijn familie "een soort familie Pfaff" kan worden.

"Dat we seizoenen lang samen kunnen werken", aldus de 21-jarige Roelvink in gesprek met Glamour.

De hele familie Roelvink is te zien in Effe geen cent te makken en de jongste Roelvink deed onlangs nog mee aan Temptation Island VIPS. Momenteel is hij ook nog te zien in Expeditie Robinson.

Zijn bekendheid brengt veel positieve dingen met zich mee, zo stelt Roelvink, maar het beste blijft toch dat hij televisie mag maken met zijn vader, broer en stiefmoeder. "Werken met mijn familie vind ik het allerleukste om te doen."

Relatie bijna verloren door Temptation

Dat hij zijn relatie met Amijé van der Laan bijna verloor door zijn deelname aan Temptation Island VIPS, vindt Roelvink heftig. Meteen na deelname aan dat programma ging hij door naar Expeditie Robinson, waar hij alle tijd had om na te denken.

"Dat was best een zware tijd. Ineens zat ik op een eiland zonder telefoon, zonder mijn eigen mensen om me heen. Dan ga je nadenken hoor. Ineens dacht ik: fok, wat heb ik gedaan? Ik wilde zo graag weten hoe het met haar ging, ik heb zitten janken op het eiland", vertelt hij.

"Ik wilde zeggen dat het me spijt, alles wat haar pijn heeft gedaan. Dat deze periode zo heftig is geweest, ook voor haar. Toen ik terugkwam, heb ik haar meteen gebeld. Allebei huilend op Facetime, zo erg misten we elkaar. Dat weekend zijn we naar Parijs gegaan. We hebben goed gepraat en het langzaam weer opgebouwd. Ik heb geen spijt. Ik zou het niet nog een keer doen, maar het had zo moeten zijn", aldus Roelvink.