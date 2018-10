'Ewan McGregor wil minder alimentatie betalen aan ex Eve Mavrakis'

In juridische documenten die E! News. in handen kreeg, staat dat McGregor vrijwillig bijdraagt aan het levensonderhoud van Mavrakis en hun minderjarige kinderen Jamyan (16), Esther (16) en Anouk (7), omdat hem wettelijk niet is opgedragen geld af te dragen.

De voormalig geliefden ruziën nu over de hoogte van dat bedrag, omdat Mavrakis zegt niet rond te kunnen komen van zijn maandelijkse bijdrage, waar McGregor meent dat hij meer betaalt dan nodig zou moeten zijn.

De twee startten hun scheiding in januari, nadat hun huwelijk strandde in mei 2017. De reden hiervan was dat McGregor een affaire aanging met zijn Fargo-tegenspeelster Mary Elizabeth Winstead, die hiervoor eveneens haar relatie beëindigde.

McGregor wil graag gedeelde voogdij over hun drie jongste kinderen, waar Mavrakis gaat voor eenzijdig voogdijschap, met bezoekrecht voor Ewan. Hun oudste dochter Clara is 22 jaar.