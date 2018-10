Halfzus Demi Lovato: 'Ze is aan de betere hand'

"We hebben veel meegemaakt als familie, maar elke keer komen we daar honderd keer sterker uit dan daarvoor. Daarom zijn we ook dankbaar voor de kleine dingetjes, zoals een frozen yoghurt-date met Demi. Ik hoop dat ik weer veel van dit soort momenten met haar kan hebben", aldus De La Garza.

Lovato werd eind juli in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een overdosis oxycodone tot zich had genomen. De zangeres zou behalve met een drank- en drugsverslaving ook kampen met mentale problemen en een eetstoornis.

De La Garza is zelf overigens ook geen onbekende in Hollywood. Ze is actrice en speelde Juanita Solis in de serie Desperate Housewives, het dochtertje van Eva Longoria en Ricardo Antonio Chavira, die de rollen van Gabrielle en Carlos Solis vertolkten.