Gijs van Dam 'wordt nooit meer de oude' na #metoo-beschuldigingen

De televisiemaker zegt dat hij, nadat Brandt Corstius zijn verhaal had gedaan, meteen wist dat hij zowel emotioneel als in zijn werk een ander mens zou worden.

"De onbevangenheid die ik had in het leven was weg en die komt ook nooit meer terug", aldus Van Dam in gesprek met HP/De Tijd.

Brandt Corstius schreef in oktober 2017 in zijn column in Trouw dat ook hij slachtoffer was van seksueel misbruik. De journalist noemde de man die hij beschuldigde niet bij naam, maar al snel ontstonden geruchten dat het om Van Dam ging. Laatstgenoemde deed uiteindelijk zijn kant van het verhaal bij Pauw.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in juli 2018 bekend Van Dam niet verder te vervolgen, vanwege een gebrek aan bewijs. Ook de zaak van laster en smaad van Van Dam tegen Brandt Corstius werd geseponeerd.

2,5 maand ondergedoken

Van Dam zegt in gesprek met HP/De Tijd 2,5 maand ondergedoken te hebben gezeten bij zijn moeder. Achteraf bleek dat er dagenlang fotografen in zijn eigen straat stonden te wachten. De televisiemaker heeft er in die tijd meerdere keren over nagedacht om een einde aan zijn leven te maken.

"Dat leek in die maanden na de beschuldiging een oplossing. Het was uitzichtloos. Je ziet geen toekomst meer. Maar ik heb het niet gedaan, omdat de psychiater me steeds weer oplapte. Tot het steeds weer iets lichter werd."

De beschuldiging heeft Van Dam uiteindelijk zijn bedrijf gekost, zo stelt hij. Hij werd steeds minder gevraagd voor het organiseren van evenementen en heeft inmiddels een leeg kantoor.

"Als je het in geld wilt uitdrukken, tonnen, misschien wel miljoenen als het niet meer goed komt."