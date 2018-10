Illusionist Victor Mids nog niet toe aan kinderen

"Ik heb het nog zo druk. De eerstvolgende stap is samenwonen", aldus Mids, die zes jaar samen is met de 27-jarige Myrthe. De twee gaan binnenkort samenwonen in Amsterdam.

Dat Mids een bekende Nederlander is geworden, is geen probleem voor zijn partner. "Ze gaat er heel goed mee om, ze is best nuchter. Elke keer is ze positief verrast over wat er allemaal lukt, dingen die bijna te mooi leken om waar te zijn: de kijkcijfers, het boek waar zo'n 125.000 exemplaren van zijn verkocht", vertelt de illusionist.

"Het is fijn dat we elkaar al kenden voordat ik bekend werd. We waren lid van dezelfde studentenvereniging."

Op de vraag wat voor versiertruc hij op zijn vriendin heeft toegepast, antwoordt de illusionist: "Door haar indringend en open aan te kijken, haar te laten zien: ik ga jou met mijn ogen niet meer loslaten vanavond."