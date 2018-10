Linda de Mol: 'Volgende week gaan Johnny en Anouk trouwen'

"Het is niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen, want we zijn heel druk. Maar volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen, eindelijk", zegt de presentatrice. Daarmee lijkt De Mol haar mond voorbij te hebben gepraat, aangezien haar neef en zijn vriendin de huwelijksdatum niet bekend wilden maken.

"Hij heeft er wel lang over gedaan, maar hij heeft eindelijk wel een hele, hele leuke", gaat De Mol verder. "Een hele, grote, leuke, goeie vis."

Eerder werd al wel bekend dat het stel elkaar in het buitenland het jawoord zou geven. Ook liet de 39-jarige Johnny destijds weten dat het huwelijk plaats zou vinden op een locatie "die voor de familie belangrijk is".

Van Schie plaatste op 10 september nog een foto op Instagram met haar vriendin Nikkie Plessen in Londen, waar ze haar bruidsjurk ophaalde.