Lana del Rey spreekt Kanye West aan op dragen Trump-pet

West, die afgelopen weekend liet weten als Ye door het leven te willen gaan, plaatste de foto zondagavond op Instagram met de toelichting dat de pet positieve vooruitgang moet uitstralen.

"We zullen onze productie niet meer aan andere landen uitbesteden. We bouwen fabrieken hier in Amerika en creëren werkgelegenheid voor iedereen die niet in de gevangenis zit", aldus de artiest.

West lijkt met zijn uitspraken dezelfde mening over werkgelegenheid te hebben als de Amerikaanse president Donald Trump. Trump was ook degene die van de rode MAGA-pet het symbool van zijn campagne maakte.

Vrouwen met gemak betasten

Zangeres Lana del Rey heeft echter geen interesse in de opvattingen van West over de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt. Zij rekent het de artiest vooral aan dat hij met de bewuste foto een president lijkt te verdedigen die er in haar ogen niet voor terugdeinst te beweren dat je vrouwen straffeloos en met gemak kunt betasten.

Daarnaast zegt ze dat de verkiezing van Trump een verlies voor het hele land was, maar dat de steun van Kanye een verlies voor de volledige hiphopcultuur is.

West liet waardering al eerder blijken

Het is niet de eerste keer dat West openlijk zijn steun voor Trump lijkt uit te spreken. Eerder ging hij al op bezoek bij Trump in diens Trump Tower en liet hij een door de president gesigneerde MAGA-pet zien.

Afgelopen weekend was West te gast bij het satirische televisieprogramma Saturday Night Life (SNL). Daar vertolkte hij niet alleen drie nieuwe nummers, maar sprak hij aan het einde van de opname een politieke monoloog uit terwijl hij weer de bewuste pet droeg.

Veel kijkers vonden zijn tirade zeer onsamenhangend.