Gwyneth Paltrow in 'intieme setting' getrouwd met Brad Falchuk

De ceremonie, die plaatsvond in een grote tuin, werd bijgewoond door sterren als Robert Downey jr., Cameron Diaz en haar man Benji Madden, Steven Spielberg en Jerry Seinfield en diens vrouw. Die laatste twee organiseerden vrijdag al een rehearsal dinner voor het stel.

Voor Paltrow en Falchuk, die elkaar leerden kennen in 2010, is dit hun tweede huwelijk. Falchuk was eerder getrouwd met een medeproducent en heeft uit dat huwelijk twee kinderen. Paltrow trad in 2003 in het huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin, met wie ze twee kinderen heeft: dochter Apple en zoon Moses.

In 2014 maakten Martin en Paltrow wereldkundig dat ze ervoor kozen "bewust te ontkoppelen". Twee jaar later was hun scheiding officieel.