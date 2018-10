Kanye West gaat voortaan als Ye door het leven

"Het wezen dat voorheen bekend stond als Kanye West", twitterde Ye. "Ik ben Ye."

Ye, die zijn naam op het sociale medium direct aanpaste, maakte zijn metamorfose een paar uur voor het verschijnen van zijn nieuwe plaat wereldkundig.

Hij lanceert Yandi zaterdagavond in New York, waar Ye te gast is in Saturday Night Live. Waarschijnlijk 'dropt' de 41-jarige Amerikaan zijn album tijdens de populaire show.

Uitleg over zijn nieuwe naam heeft Ye niet gegeven. Volgens entertainmentwebsite Billboard is er mogelijk een link met het recentste album van Kanye, Ye, dat in juni verscheen.