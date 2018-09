René Froger had meer tijd willen doorbrengen met zijn kinderen

"In de jaren negentig dacht ik uitsluitend in muziek, toen was er geen ander leven", zegt de 57-jarige Froger in het AD.

De zanger heeft een zoon en een dochter uit zijn eerste huwelijk en kreeg nog twee zoons met zijn huidige vrouw Natasja. Hij heeft twee kleindochters. "Nu sta ik morgenochtend lekker naast het hockeyveld voor mijn kleindochter", aldus Froger. "En morgenavond ga ik na mijn optreden met mijn drie zoons de kroeg in. Mannenavond."

Froger boekte in de jaren negentig grote successen. Zo stond hij in 1995 tien keer in Ahoy en twee keer in een uitverkochte De Kuip.

"Voor ik het wist, zat ik in een rollercoaster en als je daar uitstapt, maak je een doodsmak. Ik stond ineens in De Kuip en kon moeilijk zeggen: laat maar zitten, ik ga met mijn kinderen naar het park."