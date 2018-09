Patty Brard vergeet na maagverkleining soms te eten

"Antoine moet echt tegen mij zeggen: 'Eet wat'", zegt de 63-jarige Brard in Volkskrant Magazine. "Ik vergeet ook steeds aan gasten te vragen of zij misschien wat willen. Terwijl eten altijd mijn leven was: hoe meer, hoe beter. Ik vrat nog net het bord niet op."

Brard ging - voordat ze een maagomleiding onderging - na een dag hard werken geregeld uit eten. Zo'n avond ziet er voor haar tegenwoordig heel anders uit.

"Dat is best even zoeken geweest, inderdaad. Ik mag alles, maar van alles maar één achtste. Da's niet veel, hoor. Ik eet tegenwoordig uit een soepkom. Als we uit eten gaan, vraag ik een doggybag en heb ik voor drie dagen kliekjes."

Inmiddels heeft Brard, die voor de NTR de vierdelige documentaire Vet gelukkig maakte, een nieuwe balans gevonden. "En dan is dit leven misschien een stukje saaier, ik voel me wel tien keer beter. Alsof ik weer veertig ben. Soms denk ik: als ik dit toch tien jaar eerder had gedaan."