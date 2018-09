Roddeloverzicht: Kendall in de Efteling en Humberto's wraak

Een dag naar een dierentuin, pretpark of een museum; in je vrije tijd er even op uit kan een echt vakantiegevoel geven. Niet alleen het uitstapje zelf, maar ook de voorpret maakt zo'n dag één groot feest. Het plannen alleen al bezorgt veel plezier; hoe laat staan we op, wie tankt er, hoe laat gaat de trein en wie neemt er hapjes mee?

Bekende mensen moeten er ook echt weleens op uit. Hele dagen voor de camera, op de rode loper en over de catwalk lopen heeft zijn weerslag op het lichaam en de geest, en niets kan dan zo fijn zijn als even helemaal onder de mensen zijn. Kendall Jenner en de zusjes Gigi en Bella Hadid kennen het als geen ander. Tijdens de chaos van alle modeweken die deze wereld telt, besloten de modellen even wat tijd voor zichzelf te nemen. En hoe doe je dat beter dan een dag naar de Efteling?

In de rij staan voor Joris en de Draak, over de kop gaan in de Python en papier weggooien bij Holle Bolle Gijs liet de internationale supersterren deze week even helemaal bijkomen van de hectiek uit het dagelijks leven.

Om anoniem te blijven is het in een drukbezocht park als de Efteling verstandig om voor een vermomming te zorgen. Waar de meeste bekende sterren kunnen voldoen met een petje, weggepropt haar en een keer geen laag make-up op, konden Kendall, Gigi en Bella het uiteraard niet zo simpel aanpakken. Het zijn immers sterren van wereldformaat en daar hoort een vermomming van wereldformaat bij.

De vriendinnen kozen daarom voor een superheldenmasker, om zich geheel onopvallend door het Sprookjesbos te manoeuvreren. Uiteraard zorgde dat er alleen maar voor dat er meer aandacht werd gevestigd op de drie modellen, en dus wist iedereen binnen de korte keren van het bezoekje af.

Waar de meeste mensen fan zijn van de wat heftigere attracties als De Vliegende Hollander en de Vogel Rok, kozen de drie vriendinnen ervoor om op hun sociale media beelden van een draai- en zweefmolen te delen. Best logisch: in die attracties hoef je je nooit zorgen te maken dat je masker afvalt.

Met de benen de lucht in

Patricia Paay heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze zich een stuk jonger voelt dan ze is. Hoewel de voormalige zangeres onlangs haar 69e verjaardag vierde, stond ze in 2009 nog gewoon pikant in de Playboy en bleek ze begin 2017 ook nog steeds een druk seksleven te hebben.

Soms is je jong voelen echter niet voldoende. Als je lichaam op de rem trapt, is het tijd om eens te gaan nadenken wat de prioriteiten in het leven zijn en hoe je nu verder wil. Dat kan zijn omdat er steeds meer rimpels in je voorhoofd staan en je botox overweegt, dat kan zijn omdat je bierbuik maar niet verdwijnt en je er over denkt wat vet weg te laten halen, maar dat kan uiteraard ook gewoon zijn omdat er iets breekt, of iets versleten is en een operatie niet kan uitblijven.

Patricia is iemand uit de laatste categorie; zij wil niets liever dan haar benen weer in haar nek kunnen leggen en dus is het tijd voor een operatie. De blonde presentatrice laat zichzelf een nieuwe heup aanmeten, om weer net zo snel en flexibel te zijn als vroeger.

"Lady Gaga heeft een paar jaar terug ook een nieuwe heup gekregen. Ze was toen pas eind twintig en is daar prima van hersteld. Ik hoop dat mij dat ook lukt", aldus Patricia tegenover Story. Ze hoopt er met nieuwe onderdelen zo weer twintig jaar langer tegenaan te gaan en op die manier haar 39 jaar jongere man nog te kunnen bijbenen.

Wie het laatst lacht, lacht het best

Humberto Tan heeft niet de makkelijkste tijd van zijn leven gehad. Dook de roddelpers eerst vol op zijn affaire met Dionne Stax en zijn daaropvolgende relatieproblemen met Ineke, werd het ook nog eens langzaam maar zeker duidelijk dat zijn rol als presentator van RTL Late Night uitgespeeld was en dat hij niet anders kon dan vertrekken.

Met tranen in zijn ogen nam Humberto na vijf jaar afscheid van het programma dat hij groot had gemaakt. Twan Huys nam zijn plek in en voor Humberto zouden wel weer nieuwe dingen gevonden worden bij RTL. Iedereen had met Humberto te doen; zelfs de televisierecensenten die hem maandenlang hadden afgebeuld wisten sympathie op te brengen voor de laatste aflevering met Humberto.

Huys is inmiddels begonnen als presentator en hoewel hij Stormy Daniels al wist te strikken als zijn gast, zijn de kijkcijfers van het programma allerminst overtuigend. Verschillende media schrijven dat Twan inmiddels wel spijt zal hebben van zijn overstap en dat RTL zich inmiddels toch achter de oren moet krabben over zijn nieuwe aankoop.

Humberto krijgt het ondertussen maar amper mee, zo vertelde hij deze week zelf. Hij heeft nog niets gezien van Twan op zijn oude plek. "Dat moet je nog niet doen. Ik wil eerst een beetje afstand nemen en me richten op mijn eigen zaken, dat is veel belangrijker."

En eigen zaken, die heeft Humberto. De presentator hoorde deze week dat hij een van de uitverkorenen is die kans maakt op een Zilveren Televizier-Ster in de categorie beste presentator. En dat terwijl hij door zo'n beetje iedere televisiekenner kapot werd geschreven omdat hij niet kritisch genoeg was. Of Humberto nu in zijn vuistje lacht, weten we niet, maar heel veel media kunnen zich er iets bij voorstellen. En dan telt toch: wie het laatst lacht, lacht het best.