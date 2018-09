Heftige periode maakt Ariana Grande 'zo moe'

Het stel was in mei uit elkaar gegaan. Grande noemde de relatie "giftig" en schreef dat ze geen oppas of moeder voor hem wilde zijn. In juni verloofde ze zich met acteur en komiek Pete Davidson. Dat kwam haar na het overlijden van Miller op veel kritiek te staan. Het zou volgens volgers de overdosis van Miller in de hand hebben gewerkt.

In een serie tweets schrijft Ariana Grande nu dat ze "zo moe" is en of ze "alsjeblieft één goede dag mag hebben". Ook schrijft ze: "Ontzettend bedankt dat je van me houdt. Ik verdien het niet." Het is niet duidelijk voor wie die tweet is bedoeld, maar mogelijk hint de zangeres op haar verloofde Davidson.

Op 22 september twitterde ze nog dat "alles in orde zal komen". Die tweet retweette ze nu met een onduidelijk commentaar ernaast.

Hart onder de riem

Grandes volgers proberen haar een hart onder de riem te steken. Noèlia twittert een afbeelding met een tekst daarop die Grande eerder plaatste. Daarop staat: "Wees geduldig en vertrouw alsjeblieft op het universum. Alles gebeurt voor een reden en alles komt in orde. Op elke uitdaging volgt groei."