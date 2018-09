'Gwyneth Paltrow trouwt dit weekend met Brad Falchuk'

Volgens de New York Post hebben de actrice en haar verloofde gekozen voor een intieme ceremonie met vijftig aanwezigen. Eerder gaf Falchuks compagnon Ryan Murhpy al een groot verlovingsfeest voor de twee in Los Angeles, waar zo'n vierhonderd man aanwezig was.

Paltrow en Falchuk leerden elkaar in 2010 kennen op de set van zijn serie Glee. Vijf jaar later kregen ze een relatie. Voor beiden is dit een tweede huwelijk. Falchuk was al eens getrouwd met een medeproducente en heeft twee kinderen uit dat huwelijk.

Paltrow trad in 2003 in het huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin. Het stel heeft ook twee kinderen: dochter Apple en zoon Moses. In 2014 maakten Paltrow en Martin wereldkundig dat ze ervoor kozen "bewust te ontkoppelen." Twee jaar later was hun scheiding officieel.