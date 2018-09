JWoww van Jersey Shore gaat scheiden van Roger Matthews

Volgens de New York Post geeft de 32-jarige Jwoww, die eigenlijk Jenni Farley heet, in de papieren aan dat het al langer rommelt tussen haar en Matthews. De afgelopen maanden zou de relatie zo achteruit zijn gegaan, dat ze geen hoop meer heeft op een verzoening.

De twee leerden elkaar in 2010 kennen in een bar, waarna Matthews Farley drie jaar later ten huwelijk vroeg. In 2014 kregen ze een dochter, Meilani.

Tijdens hun huwelijksplechtigheid anderhalf jaar later maakte het stel bekend een tweede kind te verwachten. Zoon Greyson werd in 2016 geboren. JWoww sprak onlangs openlijk over hun zorgen om het jongetje dat een spraakachterstand heeft.

Eerder dit jaar plaatste Matthews nog een Instagram-post over de relatie van het stel. Daarin gaf hij aan zich dankbaar en gezegend te voelen over wat de twee met elkaar hadden.